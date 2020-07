Le casque Bose QuietComfort 35 II soldé à très bon prix chez Cdiscount !

Le Bose QuietComfort est un casque audio sans fil qui est équipé de la réduction de bruit pour un plus grand confort. Que ce soit pour écouter de la musique ou pour travailler en restant concentré sur l’essentiel ou juste pour s’isoler du monde dans le métro, ce casque est celui qu’il vous faut, surtout avec une belle réduction pendant les soldes chez Cdiscount.

Il propose une égalisation optimisée pour adapter votre écoute à votre environnement et au volume d’écoute choisi. Son appairage NFC et Bluetooth sera aisé via des instructions vocales qui vous guideront, vous pourrez en profiter en quelques secondes.

Son autonomie en mode sans fil est de 20 heures. En mode filaire avec le jack 3,5 » fourni, l’autonomie est doublée, allant jusqu’à 40 heures. Le chargement de la batterie se fait via un câble USB également fourni tout comme l’adaptateur pour avion et la housse de rangement.