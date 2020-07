Un MacBook Air 13,3" avec 1 an offert à Apple TV+ à moins de 875€ 🔥

Après avoir présenté l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du MacBook Air.



L'ultraportable d'Apple (référence MQD32FN/A) est équipé d'un écran de 13,3 pouces à rétroéclairage par LED (résolution 1440 x 900px). Proposé dans un coloris argenté, il dispose de 8 Go RAM, d'un espace de stockage de 128 Go en SSD et surtout d'un processeur Intel Core i5 (5ème génération) 1.8 GHz.



L'appareil embarque également une carte graphique Intel HD Graphics 6000 et un système à deux microphones.