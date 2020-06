La batterie externe Samsung 10A charge rapide sans fil en promo

Si vous êtes à la recherche d'une batterie externe (compatible charge rapide) pour votre smartphone, sachez qu'il est possible de vous en procurer une à moins de 15 euros sur le site Cdiscount.

Cette batterie externe à induction du géant coréen Samsung a été conçue pour les téléphones de la gamme Galaxy : S10, S10 Enterprise Edition, S10+, S10e et S10e Enterprise Edition. Elle est aussi compatible sur les smartphones équipés de la norme Qi (recharge sans fil par induction).



Disponible dans un coloris argenté, la batterie est équipée d'un port USB-C, d'un port USB classique et d'un témoin d'alimentation LED. Du côté des dimensions, l'accessoire mesure 7.08 x 14.993 x 1.509 cm et affiche un poids de 234 grammes.