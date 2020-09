Ventes Flash Cdiscount : TV 4K LED et QLED en promo pour l'anniversaire Cdiscount

Nous vous proposons maintenant un écran incurvé issu de la gamme Samsung et qui proposé par Cdiscount à seulement 493,59 €. Cette smart TV propose une dalle de 49“ soit 123 cm de diagonale avec rétroéclairage LED et résolution 4K UHD 2160p. Elle intègre les technologies HDR 10+ et Hybrid Log-Gamma.

Samsung a ajouté ses technologies pour offrir la meilleure qualité d’image et de restitution des couleurs avec le Digital Clean View, Mega Constrat et PurColor. Vous pourrez piloter toutes les fonctions Smart TV depuis sa télécommande et profiter directement des services tels que Netflix, Prime Video ou Apple TV et bien d’autres encore.