Bon plan : la TV Hisense UHD 4K 65 pouces à moins de 500€

Après avoir évoqué l'offre de Cdiscount, passons aux principales caractéristiques du téléviseur.

Le Hisense H65BE7200 est doté d'un écran à rétroéclairage par LED de 65 pouces (diagonale de 164 cm, résolution 3840 x 2160px) disposant des technologies UHD, 4K et HDR 10. Il embarque aussi un système audio de 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun (soit un total de 20 Watts)..

Avec le Wifi intégré et la compatibilité Smart TV, l'utilisateur pourra télécharger et installer les applications de streaming les plus connues du moment. On pense notamment à Molotov, myCanal, Netflix, Disney+ ou encore Youtube.