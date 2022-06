Grâce à ces trois offres, le smartphone OPPO Find X5 est moins cher que jamais

Même si l'OPPO Find X5 est considéré comme la version intermédiaire de la gamme, entre le Find X5 Lite et le Find X5 Pro, il n'en reste pas moins un modèle haut de gamme. En témoigne son prix de 999€ qui le situe clairement dans cette catégorie.

Qu'obtenez-vous pour ce prix là ? Tout d'abord sachez qu'il s'agit bien entendu d'un smartphone 5G pour bénéficier des vitesses de téléchargement les plus rapides.

Il utilise un processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Comme nous l'avons dit, l'écran AMOLED de 6,55" affiche une résolution en Full HD+, soit 2400 x 1080 pixels.

Sa batterie de 4800 mAh lui octroie une autonomie d'une journée environ. Et il est équipé d'un excellent capteur photo Hasseblad de 50 Mpx, 50 Mpx et 13 Mpx à l'arrière. Faisant de lui l'un des meilleurs photophones de sa génération. Et un superbe capteur de 32 Mpx à l'avant.