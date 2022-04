Cet écran gaming Acer de 27" profite d'une belle réduction chez Boulanger

Cette offre de Boulanger s'intéresse donc à un écran PC gamer incurvé d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle ED270Xbiipx. Comme sa dénomination l'indique, cet écran présente une dalle VA incurvée de 27" FHD (1920x1080) dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Il propose également un contraste de 4000:1 et une luminosité de 250 cd/m² pour un angle de vue horizontal de 178°.



De très belles caractéristiques pour un usage gaming en somme, transcendées par de nombreuses fonctionnalités visant à assurer un confort d'utilisation optimal. Comptez par exemple un filtre réduisant les effets de la lumière bleue ou encore un traitement anti-reflet.

Côté connectique, il se montre également bien équipé avec un DisplayPort, deux ports HDMI 1.4 et une entrée PC audio jack. Il se veut donc un compagnon de jeu idéal non seulement relié à un PC mais également à des consoles. Côté consommation, il demandera 26 W pour fonctionner et 0,5 W en veille.

Tout ceci est proposé dans un design noir simple mais élégant, qui a le mérite d'être frameless sur trois bords. Il peut donc très bien se marier à un setup multi-écrans. Il lui faudra cependant un peu de place pour s'exprimer pleinement, avec des dimensions de 69 x 44,6 x 19,6 cm.