Déstockage : protégez votre smartphone avec cette sélection de coques à 1€ !

Vous allez pouvoir retrouver différentes sortes de coques. Il y a les coques rigides et les modèles souples, en silicone. Chacun a ses avantages, à vous de voir ce que vous préférez. Généralement, les modèles rigides ont des motifs, des dessins ou des textures sur eux. Cela permet de mettre un peu de fantaisie sur le smartphone. Par contre en cas de chute il se peut que la coque se fissure ou se casse. Mais après tout, c'est son rôle.

Les coques en silicones sont généralement transparentes. Elles permettent de profiter de la couleur d'origine du smartphone, même si celle-ci s'opacifie avec le temps et l'usure. Elle ne risque pas la casse en cas de chute et amorti tout aussi bien les dégâts.

Dans la sélection vous pouvez également retrouver des coques avec rabat afin de protéger également l'écran, qui est au final l'endroit le plus fragile. Et certaines coques sont même fournies avec une protection d'écran en verre trempé à coller. Cela n'empêche en rien la bonne utilisation de votre smartphone. Et si jamais l'écran se prend un coup, la protection va tout absorber. Il suffit ensuite de la remplacer pour que le smartphone reparte comme si de rien n'était.