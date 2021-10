Bon plan Apple : le nouveau MacBook n'a jamais été aussi abordable avec l'offre Boulanger 🔥

Notre MacBook du jour embarque un superbe écran Retina avec une diagonale de 13,3 pouces et une définition de 2560 x 1600 pixels. La dalle est idéalement calibrée pour tous vos contenus qui seront resplendissants sur cette surface. Pour le reste, nous retrouvons le fameux processeur Apple M1 épaulé par 8 Go de RAM et un SSD muni de 512 Go de stockage. La carte graphique est directement intégrée au processeur. La marque américaine précise que cet exemplaire est 3,5 fois plus puissant que ses prédécesseurs. Il supportera les logiciels les plus gourmands en ressources et effectuera toutes les tâches avec une rapidité impressionnante.