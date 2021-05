Grosse chute de prix sur la batterie externe Samsung 10A charge rapide

Cette batterie externe de Samsung (référence EB-U1200CS) qui est disponible dans un coloris argenté a le principal atout d'être compatible avec la charge rapide. L'accessoire est destiné aux smartphones de la marque coréenne et aux téléphones dotés de la certification Qi.



Du côté de ses points forts, la batterie embarque un connecteur d'entrée en USB-C, un connecteur de sortie en USB-C et un témoin d'alimentation LED. Concernant ses dimensions, le produit mesure 7,08 x 14,993 x 1,509 cm. Et il pèse 234 grammes.