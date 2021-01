Cette smart TV LED LG 55 pouces passe à moins de 500€ chez Boulanger

Cette TV conçue par LG est hébergée par l'enseigne française Boulanger. Parmi les modalités en vigueur à cette adresse, soulignons la livraison à domicile et la mise en service offertes à tous les clients. Le paiement en plusieurs fois est possible. De plus, vous profiterez de 15 jours pour changer d'avis si jamais ce produit ne vous convient pas. La garantie de base est valable pendant deux ans.

Passons aux caractéristiques techniques du téléviseur qui possède un magnifique écran 55 pouces (139 centimètres) avec une définition en 4K UHD et le 50 Hz natif. La TV en question est bien évidemment compatible avec la technologie HDR 10 qui permet d'augmenter les détails de l'image et son contraste. Pour faire simple, le rendu sera irréprochable sur tous vos contenus (films, jeux vidéo…).

La qualité audio est elle aussi au rendez-vous grâce aux haut-parleurs embarqués avec une puissance totale atteignant 20 Watts. C'est l'idéal pour être pleinement immergé dans l'action.