Le Google Chromecast 3 en promo jusqu'à ce soir chez Boulanger

Le Chromecast 3 est un accessoire particulièrement pratique pour tous les possesseurs de télévisions. Cet appareil signé Google se connecte en HDMI sur le port dédié de votre téléviseur et à l'un des ports USB de ce dernier pour l'alimentation. Pas de prise secteur à prévoir, tout est prévu pour vous faciliter la tâche.

Ensuite il suffit de vous saisir de votre smartphone pour diffuser n'importe quel contenu vidéo depuis votre smartphone Android et iOS pour les applications compatibles. Vous aviez commencé sur votre smartphone ou sur votre tablette une série sur Netflix ? D'un seul appui sur l'option Chromecast de votre appareil l'image et le son passent au plus grand écran de la maison.

Vous pouvez également caster de la vidéo depuis YouTube et un grand nombre de services Google et tiers. La fonctionnalité est évidemment disponible aussi depuis un PC avec le navigateur Chrome, lui aussi développé par Google.