Casque gamer HyperX Cloud Alpha à 84€ grâce à un code promo Boulanger

Comme vous l'avez compris, les technologies embarquées (comme la réduction de bruit) font des merveilles. Mais ce casque HyperX Cloud Alpha n'est pas en reste concernant sa conception, c'est un modèle solide et capable de tenir sur la durée. Il ne vous lâchera pas ! Le confort est également au rendez-vous. Enfin, le câble comprend une télécommande permettant de couper / allumer le micro et de régler le volume via une simple molette. L'ergonomie est elle aussi d'excellente facture.