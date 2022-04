Le Redmi Note 10 Pro avec écouteurs offerts est à moins de 200€ en ce moment !

C'est une double offre comme on aimerait en voir plus souvent qui est actuellement disponible sur le store Xiaomi. En effet, l'excellent Redmi Note 10 Pro est affiché à 219,90€ au lieu de 299,90€. Et lorsque vous l'ajoutez au panier, il bénéficie de 20€ de réduction supplémentaire, soit seulement 199,90€ en tout. Avec en plus une paire d'écouteurs filaires qui s'ajoutent automatiquement au panier.

C'est un très bon smartphone si vous cherchez le rapport qualité/prix avec un accent tout particulier porté sur la photographie. Certes sa mémoire de 64 Go peut sembler insuffisante mais sachez qu'il est possible de rajouter une carte microSD afin de l'étendre et y stocker tous vos fichiers multimédias.