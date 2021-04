Bon plan : 4 offres immanquables de smartphones Xiaomi en promotion

Le smartphone compatible avec la technologie NFC possède un écran de 6,53 pouces affichant une définition HD+. On y retrouve aussi une batterie de 5000 mAh, une puce MediaTek Helio G35, 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne.



Concernant l'APN, le téléphone embarque un module principal de 13 MP f/2.2 accompagné d'une lentille macro de 2 MP et d'un objectif dédié à la profondeur de champ de 2 MP. La caméra selfie de 5 MP f/2.2 est aussi de la partie.