Le Xiaomi Redmi Note 9S à seulement de 189,99€ chez Cdiscount

Nous sommes allés faire un tour chez Cdiscount pour découvrir cette bonne affaire. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous livrera gratuitement à domicile et le paiement en quatre fois est d'actualité. En choisissant de régler le montant demandé de cette façon, vous devrez débourser 48,66€ au moment de l'achat puis 48,63€ par échéance. Ce produit est également éligible au programme Cdiscount à volonté. Les adhérents (essai offert puis 29€ la première année) reçoivent toutes leurs commandes plus rapidement. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Ce Xiaomi Redmi Note 9S est pourvu d'un écran 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée. À l'intérieur du smartphone, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 720G épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Ainsi, toutes les applications se lanceront sans le moindre ralentissement et la navigation sera toujours très fluide sur l'interface. Pour les jeux vidéo, il va falloir faire quelques concessions sur les titres gourmands en ressources.