Bon plan Xiaomi : le smartphone Xiaomi Mi 9 Lite à prix cassé

C'est le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne Cdiscount qui est en charge de cette promotion. Les modalités qu'il faut retenir concernent la livraison à domicile gratuite et la possibilité de régler le montant en quatre fois (soit 68,87€ par échéance). Une offre de réduction de 30€ est d'actualité jusqu'au 30 juin. Consultez le formulaire à cette adresse. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) peuvent même recevoir leur colis sous un jour ouvré. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Faisons le tour des caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 9 Lite. Il embarque un écran Amoled de 6,39 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur équipé est un Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Une telle configuration permet de naviguer sur l'interface sans le moindre ralentissement. Dans l'ensemble, l'expérience sera toujours fluide et les jeux vidéo profiteront d'un rendu convaincant.