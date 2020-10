Où commander votre Samsung Galaxy S20 FE (avec Galaxy Fit2 offert) au meilleur prix ?

Sans surprise, on retrouve donc des propriétés proches de son modèle de référence, avec notamment un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces, qui présente toutefois la particularité d'être plat (et non incurvé, comme chez le S20 et le S20+). Du côté de la mémoire, on note la présence de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 1 To.

Mais la différence majeure se niche au cœur de l'appareil. Car si la version 4G embarque un SoC Exynos 990, l'édition 5G est, elle, dotée d'un processeur Snapdragon 865 ! C'est la grande nouveauté de ce modèle, qui promet d'offrir des performances particulièrement abouties.