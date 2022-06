Voilà un excellent prix pour cette carte graphique RTX 3060

Cette offre de Rue du Commerce s'intéresse donc à la très prisée RTX 3060, fabriquée par ZOTAC, un constructeur bien connu dans le domaine, sous le nom de code TWIN EDGE.

Portée par la célèbre architecture Ampère de NVIDIA, la RTX 3060 est une excellente porte d'entrée dans le monde du gaming moderne. Grâce à ses 12 Go de mémoire GDDR6 et ses cœurs RT de seconde génération et les cœurs Tensor de troisième génération, elle brille en 1080p et pourra faire tourner les derniers jeux les plus gourmands en toute fluidité, même avec RTX activé. Si cela ne suffit pas, elle peut bien sûr compter sur la technologie propriétaire de super-sampling DLSS, pour afficher d'encore meilleures performances.

Autre avantage de cette carte de ZOTAC : un refroidissement optimisé grâce à la technologie IceStorm 2.0 permettant à ses deux ventilateurs de s'activer en fonction des besoins de dissipation. La backplate en métal est également là pour améliorer encore la dissipation et renforcer la fiabilité de la carte.

Elle se veut également un excellent compagnon si d'aventure il vous prend l'envie de streamer vos parties. Compatible avec NVIDIA Broadcast, il est plus simple que jamais d'encoder et décoder vos enregistrements avec un très bon niveau de détails. La technologie propriétaire boostée par l'intelligence artificielle se chargera pour vous d'améliorer la qualité audio et vidéo de votre diffusion, et permettra même d'intégrer un arrière-plan virtuel.