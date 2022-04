Bénéficiez du Xiaomi Mi 11i 5G à son meilleur prix historique

Le Xiaomi Mi 11i est un smartphone qui date d'il y a environ un an. Il s'agit d'une version légèrement remaniée et améliorée du Mi 11 duquel il reprend une bonne partie de ses caractéristiques. À sa sortie, il coûtait 699€ et aujourd'hui un an après, vous pouvez le commander chez Rue du Commerce pour seulement 499€.

Avec sa batterie de 4520 mAh vous allez pouvoir partir en vadrouille pendant une journée sans avoir de chargeur à portée. Le smartphone peut aisément tenir la distance. Et une fois branché, sa batterie compatible charge rapide 33W peut remonter de 0 à 100% en une heure seulement.