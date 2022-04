Un PC portable HP Omen avec une RTX 3070 en promo ? C'est ici que ça passe !

Le HP Omen 15 EK1093NF est équipé d'un écran Full HD antireflet de 15,6" de diagonale avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 144 Hz et un temps de latence de 7 millisecondes. L'ordinateur mesure 359 x 239 x 22,5 mm pour environ 2,46 kg. Sa batterie offre une autonomie de 6h au global, ce qui est plus qu'honnête par une telle machine.

Le processeur est un Intel Core i7-10750H Comet Lake avec une fréquence de 2.6 GHz et 6 cœurs. Il est accompagné de la fameuse carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3070 Max-Q avec 8 Go GDDR6 et propose lui-même une puce graphique Intel UHD 630. Le PC va jongler entre les deux en fonction de la puissance requise.

Vous pouvez également compter sur 16 Go de RAM DDR4 2933 MHz et un SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 10 Famille. Pour ce qui est de la connectique vous avez droit à quatre ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type-C (Gen2) Thunderbolt 3, une prise HDMI, un mini-DisplayPort et un lecteur de carte SD/SDXC. Et bien entendu le WiFi, le Bluetooth ainsi qu'un port Ethernet.