Votre nouveau PC gamer clé en main avec Rue du Commerce (RTX 3080)

Pour garantir les meilleures performances MSI vous propose un système de watercooling intégré au radiateur et donc plus silencieux même lorsque vous jouez en ultra à vos titres les plus gourmands, mais aussi dans vos applications les plus lourdes si vous souhaitez utiliser votre PC gamer pour travailler ou créer.

Le stockage est quant à lui garanti par 1 To de disque SSD NVMe, soit ce qu'il se fait de mieux actuellement pour un chargement des jeux et des textures ultra rapide mais aussi des installations qui ne demandent que quelques minutes tout au plus. Plus besoin d'attendre des heures entières pour commencer à jouer !

Le boitier enfin bénéficie d'un système RGB complet entièrement personnalisable pour jouer avec style. Une barre LED à l'avant sert quant à elle de panneau de notifications pour vous permettre de recevoir des informations en cours de jeu sans même avoir à lever la tête.