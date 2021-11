Redmi Note 9T : l'excellent smartphone Xiaomi est rarement aussi abordable

Qu'est-ce que vous allez avoir comme smartphone pour 209€ ? Comme on l'a dit : la possibilité de mettre deux cartes SIM, chacune en 5G. Mieux encore : il y a aussi un slot pour une extension de mémoire sous la forme d'une carte microSD. Très pratique pour stocker toutes vos données photos et vidéos, par exemple.

C'est un beau téléphone avec un écran Full HD de 6,53" sous lequel se cachent 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous pouvez prendre vos selfies en 13 Mpx, et faire des photos grâce aux trois capteurs arrière :

Grand-angle de 48MP

Macro de 2MP

Capteur de profondeur

On note aussi la présence, trop rare de nos jours, d'une prise jack pour brancher des écouteurs ou un casque filaire. D'ailleurs il y en a une paire qui est fournie avec le smartphone.

Enfin, l'autonomie est un des points forts de ce smartphone. Avec sa batterie de 5000 mAh, vous pouvez compter sur une bonne grosse journée de tranquillité, voir 36h si vous êtes raisonnable. Et pour 209€, c'est un excellent rapport qualité/prix.