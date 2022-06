Les PC gamers MSI sont en promo : jusqu'à 300 euros de réduction !

Afin d'assurer un fonctionnement constant, ce PC est lui aussi équipé d'un système de refroidissement des plus efficaces. Le Cooler Boost 5 avec ses 2 ventilateurs dédiés et ses 6 caloducs en cuivre permettent une excellente gestion de la chaleur dans le châssis.

Les gamers retrouveront, comme pour le modèle Delta 15, le mode Gaming du MSI Center ainsi que la Virtual Crosshair pour de meilleures performances in-game. Il y a également la technologie AMD Smart Access Memory qui optimise la mémoire afin de délivrer les meilleures performances en jeu.

Et pour assurer une rapidité d'exécution, vous pouvez compter sur 2 x 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz qu'il est possible de remplacer jusqu'à 64 Go maximum. Pour l'OS vous avez droit à Windows 11 64 bits installé sur un SSD M.2 de 512 Go. Et là aussi vous avez un second slot pour rajouter un deuxième SSD si besoin.

Enfin, pour la connectique vous avez bien sûr le WiFi et le Bluetooth, un port Ethernet et deux ports USB 3.2 (Gen1), un USB 2.0, un USB 3.2 Type-C (Gen1) faisant DisplayPort en Alt mode ainsi qu'un port HDMI 4K à 60Hz.

À vous de voir quel modèle correspond le plus à vos besoins, vos attentes et vos envies.