La Microsoft Surface Pro X est moins chère que jamais !

Comme nous l'avons dit, la Microsoft Surface Pro X se présente comme une tablette tactile qu'il est possible d'utiliser comme un ordinateur portable, et vice-versa. Elle est équipée d'un processeur maison, le Microsoft SQ2 octa-core avec une fréquence de 3.15 GHz qui est capable de grandes choses.

L'écran mesure 13" et affiche une résolution de 2880 x 1920 pixels. Il tourne avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go afin de stocker toutes vos applications, données, fichiers et logiciels. Il y a également une puce graphique intégrée au processeur afin de proposer un affichage de qualité.

L'autonomie moyenne de la Surface Pro X est d'environ 13h. Elle mesure 208,58 x 287,48 x 7,3 pour un poids de 774g. Autant dire qu'elle est plus que compacte. Pour la connectique vous pouvez compter sur deux ports USB-C et un port Surface Connect.