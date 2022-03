Offre PC immanquable : 120 euros remboursés sur ce PC HP 17" + souris sans fil et sacoche

Le PC HP 17-cp0113nf est doté d'un écran de 17,3" qui affiche de la Full HD avec en plus une technologie anti-reflet. Le processeur est un AMD Ryzen 7 5700U Lucienne 1.8 GHz, 8 cœurs avec un TDP de 15W. Il fonctionne avec deux barrettes de 8 Go de RAM qui lui permettent de faire tourner jeux et logiciels dans les meilleures conditions.

Le processeur intègre une puce graphique Radeon Vega 8 d'AMD. Et le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go sur lequel Windows 10 64 bits est déjà installé. Vous pouvez facilement et gratuitement procéder à la mise à jour vers Windows 11.

Côté connectique, vous avez accès à deux ports USB 3.0, un port USB 3.1 Type-C (Gen1) et un port HDMI 1.4b. Le clavier et le pavé numérique sont rétroéclairés, la batterie possède une autonomie de 5h environ, et il est bien entendu équipé d'une connexion Bluetooth et WiFi. Enfin, sachez qu'il mesure 400,7 x 257,8 x 19,9 mm pour un poids de 2,07 kg. Ce qui le rend très facilement transportable dans la sacoche fournie avec, tout comme sa souris.