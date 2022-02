Vente flash : ce PC portable gamer chute à moins de 690€

Le Asus TUF Gaming FX505GT-HN004T dispose d'un très belle écran de 15,6" affichant du Full HD en mode 60 Hz. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5 Quad Core i5-9300H avec une fréquence de 2,4 GHz. Pour les graphismes ce n'est pas une mais deux cartes que vous retrouvez à l'intérieur.

La première est le chipset intégré au processeur qui sera utilisé pour les programmes peu gourmands et les applications de base. Mais lorsque vous allez lancer un jeu, le PC va switcher sur la Nvidia GeForce GTX 1650 afin de faire tourner tout ça dans d'excellentes conditions. Ajoutez à ça une mémoire vive de 8 Go, un SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 10. Et vous obtenez un PC livré chez vous clé en main prêt pour les plus belles parties.

Il mesure 384 x 262 x 25 mm pour un poids de 2,3 kg et sa batterie est capable de tenir environ 4h en utilisation classique. De quoi se faire plaisir une demi-journée loin d'un chargeur.