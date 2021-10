À ce prix, le Realme 8 est sûrement le smartphone 5G le moins cher !

Sorti au printemps 2021, le Realme 8 est un smartphone qui embarque un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est également doté du processeur MediaTek Dymensity 700 Octo-Core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 64 Go et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Realme UI 2.0.