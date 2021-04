Forfait mobile : une offre à 7,99€ avec 40 Go sur les réseaux Orange et SFR

Avant de détailler les spécificités de cette offre atypique, précisons dans un premier temps que la formule est sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier à tout moment. Au bout d'un an, les prix augmenteront (mais nous y reviendrons plus tard). Aussi, au moment de la souscription, vous devrez obligatoirement choisir un opérateur entre Orange et SFR. Les mêmes tarifs sont appliqués pour ces deux réseaux 4G de qualité.

Prixtel se distingue de la concurrence par le fait qu'il s'agit d'un forfait flexible. Ainsi, il adaptera son contenu mais aussi son prix mensuel en fonction de l'usage que vous allez en faire. Par exemple, si vous ne dépassez pas le seuil des 40 Go de datas consommées, votre facture s'élèvera à 7,99€/mois (puis 14,99€/mois au bout d'un an). Pour un usage allant jusqu'à 60 Go, comptez 10,99€/mois (puis 17,99€/mois). Enfin, si vous atteignez la limite maximale fixée à 80 Go, vous devrez débourser 12,99€/mois (puis 19,99€/mois).

Ainsi, vous pourrez consommer vos gigas comme bon vous semble jusqu'à 80 Go par mois. Vous serez ensuite facturé en conséquence sans risquer d'avoir de mauvaises surprises.