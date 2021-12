iPhone 13 et 13 mini : Bouygues Telecom brade le prix des smartphones Apple pour Noël

Si l'iPhone 13 est sorti depuis quelques semaines, cela ne relègue pas l'iPhone 12 aux oubliettes, loin de là. Encore et toujours un excellent smartphone, l'iPhone 12 est doté d'un bel écran OLED de 6,1" sous lequel se cache une puce A14 Bionic. Il est disponible avec 64, 128 ou 256Go de mémoire. Les deux capteurs arrières permettent de photographier et filmer en 4K à 60 images/seconde. Et le capteur avant de 12 Mpx fait de très beaux selfies.