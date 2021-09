Xiaomi Mi 11i et Lite : les derniers smartphones 5G signé Xiaomi à prix choc avec les forfait Bouygues Telecom Sensation

Au niveau des dimensions, le Xiaomi Mi 11i mesure 16,37 x 7,64 x 0,78 et pèse 196g, comme le Mi 11. Côté hardware, le Mi 11i embarque la puce Snapdragron 888 de Qualcomm (8 cœurs, vitesse de 2,84 GHz), 8 Go de RAM et possède des performances vraiment (très) proche de son grand frère, le tout sous Android 11. Que ce soit en jeu ou encore en multitâche, vous ne serez pas déçu. Compatible Wi-Fi 6 ainsi qu'avec la 5G sous réserve de disponibilité, ce smartphone peut accueillir une double SIM.

Du côté de la photographie, le Xiaomi Mi 11i embarque un capteur grand angle de 108mp (1/1,52"), un ultra grand-angle de 8mp, un capteur frontal de 20mp, une caméra de 5mp et un auto-focus. Les amateurs de clichés seront amplement satisfaits des résultats, même avec une luminosité réduite, tandis que les adeptes de la vidéo pourront filmer en 8k.

Enfin, dans cette version, le Mi 11i embarque 256 Go de mémoire interne (231 Go réellement utilisables. Concernant la batterie de 4250 mAh, le constructeur annonce plus de 20h d'autonomie potentielle en utilisation. Autant dire qu'il est largement en mesure de vous suivre tout au long d'une journée bien remplie.