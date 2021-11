Cyber Monday : excellent prix sur ce PC gamer MSI GP66 Leopard avec une RTX 3080

Il est maintenant temps de voir ce que vous avez pour cette somme là. Tout d'abord un bel écran antireflet Full HD LED IPS 144Hz de 15,6". Le processeur est un Intel Core i7-10750H Comet Lake-H 2.6 GHz avec 6 cœurs. La carte graphique est une NVIDIA Ampere GeForce RTX 3080 8 Go GDDR6 dédiés, couplée à une puce graphique Intel UHD 630 et la technologie NVIDIA Optimus.

Cette dernière va déterminer automatiquement les besoins en puissance du logiciel/jeu que vous utilisez afin de choisir s'il faut utiliser la puce graphique ou la RTX 3080. Bien entendu vous pouvez choisir manuellement si vous voulez utiliser l'une ou l'autre.

Les deux slots de RAM sont pris par 2 x 8 Go DDR4 3200 MHz (64 Go). Et le SSD M.2 de 1 To (NVMe PCIe 3.0 x4) laisse une place supplémentaire pour un second M.2. Le tout dans un PC avec 6h d'autonomie pour un poids total de 2,38kg, soit un appareil relativement simple à transporter. Et vous pourrez jouer à Cyberpunk 2077 dans les meilleures conditions absolument partout.