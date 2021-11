Xiaomi Mi 11T, le dernier smartphone Xiaomi chute à moins de 450€

Le Xiaomi 11T est un smartphone qui brille particulièrement pour son autonomie, estimée à 2 jours d'utilisation grâce à sa batterie de 5000 mAh. Et aussi par la qualité de ses photos avec ses trois capteurs arrières de 108 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx. Ils permettent de filmer au maximum en 4K à 60 images/seconde.

Vous avez droit à 128 Go de mémoire pour stocker toutes vos apps, jeux, photos et vidéo (il n'y a pas d'extension possible). Et le smartphone dispose de 8 Go de RAM pour faire tourner tout ça correctement.

C'est donc un excellent smartphone moyenne gamme qui vous est proposé là, relativement récent en plus, et à un tarif qui se voit réduit de 80€ en tout. Et ça ne va durer que pendant le Black Friday.