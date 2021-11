Le Samsung Galaxy M12 est encore moins cher pendant le Black Friday Cdiscount

Après avoir évoqué l'offre Cdiscount, passons en revue les principales caractéristiques du smartphone.

Le Samsung Galaxy M12 est un téléphone doté d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition en HD+ de 720 x 1600 pixels, d'un processeur Octo-Core cadencé à 2 Ghz, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD non fournie), d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, on retrouve un capteur principal de 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.

Enfin, la connectique du smartphone se compose de la norme Wifi, du Bluetooth 5.0, du NFC et d'un port USB Type C.