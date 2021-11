Le smartphone Oppo Reno4 Pro est bradé pour le Black Friday Amazon

Sorti durant l'automne 2020, le Oppo Reno4 Pro est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est également équipé d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage interne de 256 Go (non extensible) et d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 65 W. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec l'interface utilisateur ColorOS.

Pour la partie photo/vidéo, un capteur principal 48 MP associé à un ultra grand-angle 12 MP et à un téléobjectif de 13 MP ainsi qu'une caméra frontale de 32 MP sont de la partie.