Samsung Galaxy M12 : l'un des smartphones les plus abordables est encore moins cher pour le Black Friday Cdiscount

Le Galaxy M12 de chez Samsung est un modèle de 6,5 pouces doté d'un écran panoramique IPS de bonne facture qui affiche une définition de

1600 x 720 pixels. Le gros point positif de ce smartphone d'entrée de gamme est sans nul doute sa gigantesque batterie d'une capacité de 5 000 mAh qui vous permettra de profiter à fond de toutes vos applications. Le M12 tourne sous Android 11, il dispose d'une mémoire interne de 64 Go et d'une mémoire vive de 4 Go. Si la partie photo est perfectible, elle offre de très bons résultats pour un smartphone de ce prix, embarquant un performant capteur principal de 48 mégapixels. C'est dans son élégante version noire que le Galaxy M12 est vendu à ce prix chez Cdiscount.