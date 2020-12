Profitez du Black Friday Amazon pour changer de smartphone pour le Poco F2 Pro à prix cassé

Le Poco F2 Pro est un mobile puissant et réactif. Il est équipé du très bon processeur Snapdragon 865 à 2,84 GHz et possède 128 Go d'espace de stockage. Vous pourrez ainsi passer d'une appli à l'autre à la vitesse de l'éclair, stocker un grand nombre de photos et vidéos et même lancer des jeux relativement gourmands.