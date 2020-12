Black Friday : l'excellent vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart à prix cassé à la Fnac

Disponible dans un coloris blanc/gris, le Xiaomi Mi Smart est un vidéoprojecteur compact qui dispose d'une taille d'écran optimisée de 60 à 120", d'une luminance de 500 Lumens, d'un rapport de projection 1.2 et de deux haut-parleurs de 5 Watts chacun (soit un total de 10 Watts).



L'utilisateur pourra profiter de nombreuses applications issues du Google Play Store (YouTube, Netflix ou encore Molotov TV) grâce au système d'exploitation Android TV 9.0. Il aura aussi la possibilité de sauvegarder des contenus avec un stockage interne de 16 Go.



Côté dimensions, le vidéoprojecteur mesure 15 x 15 x 11,5 cm et affiche un poids de 1,77 kg.