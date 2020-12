Belle promotions sur la TV 4K Continental 55 pouces à moins de 300€ pour Noël chez Cdiscount

Le téléviseur 4K de la marque Continental Edison est donc actuellement à un prix plus qu'abordable puisqu'il n'est vendu qu'à 299,99 euros par le célèbre site marchand bordelais.

Ce bel appareil de 55 pouces bénéficie d'un rétroéclairage par LED et d'un format d'affichage 4K UHD (2160p), le tout pour une résolution de 3840 x 2160 pixels. Nous sommes donc face à un écran offrant une qualité d'image remarquable, notamment grâce au HDR qui apporte une incomparable précision au niveau des couleurs et des contrastes, pour un résultat tout en nuance. Regarder un film, un documentaire ou des événements sportifs prend ainsi une autre dimension, l'expérience est plus belle mais aussi plus réaliste.

Ce modèle signé Continental Edison propose un design épuré tout en élégance. Equipé de pieds, il est également compatible avec le support mural VESA 200 × 200.