Une TV QLED TLC de 65 pouces à un prix imbattable pour le Black Friday (100 € ODR)

Ce téléviseur d'un écran de 65 pouces (soit une diagonale de 165 centimètres) affiche une résolution de 3840 x 2160 pixels et bénéficie de la technologie HDR couplée au Quantum Dot, ce qui apporte une qualité d'image incomparable. Les couleurs sont en effet plus vives, mais aussi plus précises, tandis que les contrastes sont tout simplement bluffants. Films, séries ou événements sportifs seront ainsi saisissants de beauté et de réalisme, un vrai plaisir pour les yeux.