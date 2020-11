Idée cadeau : La TV LG NanoCell 55" est moins chère à la Fnac pour Noël

Vous avez exactement jusqu'au mardi 1er décembre 2020 à 9 heures précises pour acheter la TV LG NanoCell 55NANO86 à moins de 700 euros à la Fnac.

Vendu initialement à 899,99 euros, le téléviseur voit en effet son prix baisser à 699,99 euros. Grâce à cet achat, les clients détenteurs d'une carte Fnac en cours de validité auront 90 euros offerts sur leur compte.

Pour ce faire, il suffit de saisir le code NOEL30 durant l'étape du panier. Le coupon en question est valable durant toute cette journée du jeudi 26 novembre. Et enfin, pour ceux et celles qui seraient intéressés, la carte Fnac+ est offerte pour 1 an avec le retrait magasin sur n'importe quel article.