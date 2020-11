Enfin Noël avec Bouygues : une Smart TV Samsung dès 29€ avec Bbox Fibre

Terminons sur l'offre fibre Bbox à 39,99€/mois avec engagement de deux ans. La location de la box est incluse dans ce prix. Elle délivre un débit descendant jusqu'à 1 Gbit/s et un débit montant de 500 Mbit/s. Le Wi-Fi 5 répond présent pour assurer un signal puissant et stable dans toutes les pièces.

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et uniquement vers les fixes de plus de 110 pays sont au programme. Et bien entendu, le service B.tv+ vous sera ouvert en illimité. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette offre très intéressante.