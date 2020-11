Casque gaming : moins de 60€ l'HyperX Cloud II sur Amazon

Moins de 60 euros pour un casque de gaming de qualité, voilà qui a attiré l'attention de nos chasseurs de bons plans ! En achetant aujourd'hui l'HyperX sur Amazon, les joueurs passionnés feront une sympathique économie d'un peu plus de 40 euros.

Ce casque spécialement conçu pour les gamers est optimisé pour une utilisation à un niveau professionnel. C'est donc un équipement particulièrement performant, mais aussi très confortable grâce à la mousse à mémoire de forme dont est équipé l'arceau. Vous pourrez ainsi passer des heures d'affilée avec le casque sur les oreilles sans que celui-ci ne vienne vous gêner.

Ce casque est un modèle filaire qui pèse 235 grammes. Il peut être branché à votre PC ou Mac comme aux consoles (Xbox One, Xbox One S, PS4, PS4 Pro) mais aussi aux mobiles et VR.