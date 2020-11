Rendez votre TV connectée pour moins de 20€ avec le Fire TV Stick Lite

Au même titre que les autres produits de la gamme Fire TV Stick, le Fire TV Stick Lite se présente sous la forme d'une clé HDMI qui se branche directement sur le téléviseur doté de cette connectique.

Fournie avec une télécommande vocale Alexa, la passerelle multimédia embarque une puissance supérieure de 50 % à celle du Fire TV Stick (modèle 2019), ce qui vous permet de profiter d'un démarrage des applications et d'un streaming en Full HD rapides.

Avec cette clé discrète, vous pourrez profiter de votre contenu préféré sur Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV ; et écouter des millions de titres en streaming via des services comme Amazon Music et Spotify.