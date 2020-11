Promo avant le Black Friday : TV QLED Samsung The Frame 50" à moins de 1000€

The Frame évoque plus une oeuvre d'art qu'un téléviseur. Son design qui fait penser à un tableau, lui permet de se placer au centre de votre maison et d'habiller les murs de votre pièce à vivre. Un mode spécial permet de le transformer en tableau en diffusant des oeuvres d'art sur l'écran quand vous ne regardez pas la télévision, renforçant encore un peu l'aspect exceptionnel de cet appareil.

Parlons technique désormais. The Frame est un écran 50 pouces 4K vous proposant une image nette et précise. Il supporte également la norme HDR pour une luminosité et une colorimétrie renforcée dans les programmes compatibles. Le processeur Quantum Processor 4K se charge quant à lui de convertir vos images standard en 4K sans perte de qualité. Vous noterez même une amélioration de l'image grâce à des procédés d'intelligence artificielle dernier cri.

Le son est assuré par des haut-parleurs 20W qui vous offrent une belle immersion dans vos programmes préférés. Vous pouvez évidemment augmenter votre expérience en raccordant une barre de son grâce à la connectique complète intégrée, avec trois ports HDMI et un port HDMI 2.1 de toute dernière génération.