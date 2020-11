Cette TV LED 4K de 55 pouces est vraiment à prix cassé chez Cdiscount pour Noël

Malgré les années la TV reste l'écran principal du foyer et permet à toute la famille de s'installer devant un bon film ou une série. Avec cette TV Continental Edison, vous pouvez accéder à une nouvelle dimension avec le passage à la 4K.

Cet écran de 55 pouces vous propose en effet de profiter de vos contenus dans la meilleure résolution disponible. L'image est plus détaillée, plus belle tout simplement et vous permet de vous plonger dans l'action. Son design très élégant et ses bordures très fines vous immergent encore plus intensément dans votre programme. Son angle de vision de 176° permet à tous les membres de la famille de profiter d'un grand confort, qu'ils soient face à l'écran ou sur le bord du canapé.

Pour la partie son Continental Edison a fait le choix de deux haut-parleurs compatibles Dolby intégrés dans l'appareil. Ils vous permettent de profiter d'une excellente expérience par défaut et la connectique très complète vous donne la possibilité de brancher une barre de son ou votre équipement home-cinéma pour enrichir davantage votre installation.