Echo Dot, Fire TV Stick, Kindle : notre sélection des meilleures promos Amazon

Votre TV ne propose pas la 4K, qu’à cela ne tienne, Amazon propose également le Fire TV Stick en version non 4K et il est encore moins cher. Pour seulement 29,99 €, connectez-le via sa prise HDMI et profitez de tout le contenu vidéo disponible.

Il propose également l’aide d’Alexa depuis sa télécommande dotée d’un micro pour recevoir vos questions à l’oral. Petit, discret et tellement intelligent, il sera le compagnon idéal d’une TV ou d’un écran PC servant de TV d’appoint.