Une TV LED Sony 4K HDR 49 pouces à prix cassé avant le Black Friday

Cet article est disponible chez la Fnac, Darty et Boulanger au même prix. Des modalités similaires s'appliquent chez les trois e-commerçants avec la livraison gratuite à domicile et le retrait en magasin rendu possible via le "click and collect". Vous pouvez également payer en plusieurs fois pour préserver votre budget. La garantie de base est valable pendant deux ans.

La TV LED Sony que nous avons sous nos yeux possède une diagonale de 49 pouces (soit 123 centimètres) et une définition en 4K UHD. Ce modèle est compatible avec le 100 Hz natif et le HDR 10 est présent pour assurer une luminosité plus intense et réaliste sur les programmes compatibles. De son côté, le Dynamic Crystal Color vient élargir la gamme de couleurs du téléviseur pour un rendu de l'image toujours plus naturel.

Pour en finir avec l'aspect strictement visuel, Sony a jugé bon d'intégrer la technologie Full Array LED Local Dimming (un beau nom à rallonge) qui vient améliorer les contrastes pour rendre les détails de l'image encore plus fins.