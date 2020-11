TOP 8 des offres TV 4k déjà en promo avant même le Black Friday

Si vous recherchez un écran de plus grande dimension, nous avons aussi ce qu’il vous faut. Nous avons trouvé chez Darty la smart TV 4K de Xiaomi en 65“ et tenez-vous bien, elle ne coûte que 669 € et le marchand propose même un paiement en 10 fois sans apport.

À ce prix, vous obtenez une TV 4K UHD avec une qualité d’image HDR et qui fonctionne sous Android TV 9.0 vous permettant de télécharger de nombreuses applications dont celles des meilleurs services de streaming. Elle est également compatible Chromecast et Google Assistant. Elle sait décoder le DTS-HD et le Dolby Audio. Un excellent compromis sur le marché.