Top promo avant le Black Friday : Android TV Continental 50" bradée chez Cdiscount

Ce joli téléviseur d'une diagonale de 125,25 cm conviendra particulièrement à tous ceux qui cherchent un écran moderne et fonctionnel.

En effet, ce modèle de la marque américaine Continental Edison est un téléviseur 4K UHD doté de l'Android TV. Vous pourrez ainsi utiliser facilement des services comme Youtube, Netflix ou encore Google Play sans bouger de votre canapé. L'appareil se connecte en Bluetooth comme en Wi-Fi et dispose, en outre, de trois ports HDMI et deux ports USB. Le téléviseur intègre bien entendu l'assistant Google et il est équipé de la très pratique fonction de commande vocale.

Sa belle qualité d'image d'une résolution de 3840 x 2160 bénéficiant d'un rétroéclairage par LED vous permettra de profiter pleinement de vos séries et films préférés.